Geen stroom, water of internet: schokkende beelden uit Emilia-Romagna

Emilia-Romagna is de afgelopen weken getroffen door zware overstromingen. En het houdt nog niet op met regenen in de Italiaanse regio. Duizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd, even zoveel zitten zonder stroom of internet.

Correspondent Anouk Boone van RTL Nieuws bezocht het overspoelde dorp San Cassiano. "Hulpverleners zijn hier voorlopig nog niet, de dorpelingen zijn op elkaar aangewezen." Er wonen veel gepensioneerden, vertelt ze. ''Drie mensen in het dorp hadden nog een generator voor elektriciteit - de rest kwam daar samen.''

Veel wegen naar het dorp zijn onbegaanbaar door verzakkingen of omgevallen bomen. Boone: ''Doordat ook zendmasten zijn verwoest, kunnen mensen geen familieleden bellen voor hulp. Vooral water is een urgent probleem.''

Het noodweer in Italië is extreem. Volgens meteoroloog Pierlugi Randi is er in zeker honderd jaar niet zoveel regen gevallen. In twee weken tijd viel er evenveel als normaal in zeven maanden.

Dat het tot voor kort juist veel te droog was in het gebied helpt niet mee, legt Buienradar-meteoroloog Jan Visser uit aan RTL. ''Er valt nu heel veel neerslag op een grond die kurkdroog was. Als er na een lange periode van droogte, opeens zoveel neerslag valt kan de grond dat niet allemaal opnemen. De regen trekt dan dus niet allemaal de grond in en daardoor ontstaan er overstromingen.''

Ondertussen spreken de beelden boekdelen:

Beelden van de overstromingen in Emilia Romagna (bron: minbiza) pic.twitter.com/d7jgCCjnyr — Andrea Vreede (@andreavreede) May 17, 2023

Da ieri la Guardia Costiera è in prima linea nei soccorsi per il maltempo, con battelli veloci, 25 militari, due elicotteri, due squadre di sub e un aereo ATR42 messi a disposizione nelle zone più colpite dell’Emilia-Romagna e delle Marche.

⁰Per tutta la notte, il personale… pic.twitter.com/hnYZlOeKyD — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 17, 2023