Meteorologen: warme zomer met af en toe plensbuien

Er komt een warme zomer, waarbij de hitte regelmatig wordt afgestraft door plensbuien. De kans daarop is vrij groot, zeggen de meteorologen van Weeronline. En ze worden bijgevallen door vakgenoten.Wereldwijd zijn er veel meteorologen die erop wijzen dat er tekenen zijn dat West-Europa zich kan opmaken voor een warme zomer. „De weermodellen zijn het redelijk eens, dat is weleens anders. Ik zie niets dat erop wijst dat we een herhaling krijgen van de wisselvallige zomer van 2021”, zegt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline.

Een zomer dus die warmer is dan normaal, met veel dagen met zomerse temperaturen, en met ongeveer evenveel neerslag als normaal. Die zal vooral vallen in de vorm van (hevige) buien.