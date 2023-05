Klimaatneutraal in 2050 is een illusie: ‘Vraag naar fossiele brandstoffen gaat alleen maar omhoog’

Het is een typisch gevalletje van 'makkelijker gezegd dan gedaan', want een klimaatneutrale wereld in 2050, er is geen expert die er echt in lijkt te geloven. RTLZ vroeg een aantal deskundigen om hun licht te laten schijnen over het netto nul-doel.

"Op de manier waarop het nu gaat, is het niet haalbaar", begint Derk Loorbach, hoogleraar sociaal-economische transities. "Dat komt vooral omdat we weigeren om de manier waarop onze economie is ingericht ter discussie te stellen. Kijk naar alle consumptie: eerst wordt de vraag gecreëerd, die wordt vervolgens zo groot mogelijk gemaakt, en vervolgens gaan we pas kijken naar verduurzamen. Dan groeit de behoefte door, en daar valt niet tegenop te verduurzamen."

Rene Peters, energiedeskundige van kennisinstituut TNO, denkt dat er in Europa veel mogelijk is. "Maar in Azië en Afrika zijn landen nog enorm aan het groeien in fossiel. Daar hebben ze geen doelen gesteld voor CO2-neutraliteit in 2050, maar voor 2060 of zelfs 2070. Daarom wordt in de hele wereld uitkomen op netto nul waarschijnlijk extreem ingewikkeld."

Vraag stijgt nog steeds

Marjan Minnesma, directeur duurzaamheidsorganisatie Urgenda, ziet het ook nog niet gebeuren. "Het doel van 2050 is verneukeratief. Als we blijven uitstoten tot 2050, stoot je genoeg uit voor 2,5 graad opwarming en moet je daarna extreem veel CO2 uit de lucht halen om terug te gaan naar 2 graden. Doe je dat op de goedkoopste manier met het planten van bomen, heb je daarvoor de oppervlakte nodig van alle landbouwgrond op de wereld en moeten die bomen ook nog minimaal 30 jaar blijven staan. Andere opties voor CO2-afvang kosten nog te veel energie, grondstoffen, oppervlak en tijd: dat is gewoon niet reëel."

Tot slot zegt Cyril Widdershoven, energieanalist bij consultancybureau Strategy, nog: "In theorie zou het misschien mogelijk kunnen zijn om in een heel verre toekomst een fossielvrij systeem te hebben. En dat zal ook noodzakelijk zijn omdat olie en gas niet onuitputtelijk zijn: het raakt doodgewoon op. Maar netto nul in 2050? Ik geloof er helemaal niets van. De vraag naar fossiele brandstoffen is nog steeds niet aan het dalen en gaat dit jaar gewoon omhoog. Zelfs de vraag naar kolen is wereldwijd nog echt niet dood."