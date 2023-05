Mysterie opgelost: dit is waarom het kanaal in Venetië felgroen kleurde

Bijna fluorescerend groen kleurde het kanaal in Venetië zondag, niet gek: het water bleek gekleurd met fluoresceïne. Deze kleurstof wordt gebruikt om waterleidingen en riolen te onderzoeken, weten lokale autoriteiten te vertellen.

De stof is volstrekt ongevaarlijk, maar natuurlijk is het wel onwenselijk dat het water onder de beroemde Rialtobrug groen is. De politie doet dan ook onderzoek naar de daders, mogelijk klimaatactivisten.

Dat is geen vreemde gedachte. Eerder deze maand kleurden klimaatactivisten al het water van de Trevifontein in Rome zwart. Toen erkenden activisten echter wel direct dat ze achter de actie zaten. Dat is in Venetië tot nu toe niet het geval.

Hoe dan ook is hun actie geslaagd: de beelden gingen de afgelopen dagen de hele wereld over.