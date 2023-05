Enorme temperatuurverschillen: zomers in het zuiden, koud en guur in het noorden

Het jaar is al bijna vijf maanden oud en we hebben nog nauwelijks een mooie dag gehad. Dat gaat allemaal veranderen. Tenminste, als je in het zuiden van het land woont. In het noorden is het fris en winderig.

Op zich wordt het overal redelijk weer. "De komende tijd krijgen we overwegend droog weer", zegt William Huizinga van Buienradar. "Op veel plekken wordt het zonnig."

Alleen in het noorden moeten ze het met 'beduidend lagere temperaturen doen dan mensen in het zuiden van het land', zegt Huizinga. Oorzaak is een koude wind vanaf de Noordzee, die opwarmt door de zon als hij richting het zuiden waait.

Vandaag is het dus maar een graad of 12 in het noorden en blijft het grauw en somber. "In het noorden miezert het op sommige plekken zelfs tot het begin van de middag en het blijft bewolkt tot de avond." Neem dan het zuiden van het land: daar wordt het zonnig en wel 20 graden. "Hoe zuidelijker je komt in het land, hoe warmer het wordt. Limburg heeft de beste papieren."

En morgen is dat weer zo, maar dan met nog hogere temperaturen, voor het zuiden dan. Op de Wadden wordt het nog steeds niet warmer dan 14 graden. "In Limburg zou het zomaar een zomerse 25 graden kunnen worden."

De rest van de week blijft het prima lenteweer. "Het weerbeeld is eigenlijk overal hetzelfde: redelijk zonnig en donderdag iets meer bewolking. Alleen de temperaturen verschillen enorm. In het midden en zuiden van het land kunnen we zaterdag de 23 graden aantikken."