Boeren willen geen maatregelen tegen dodelijke stalbranden

Boeren zien geen heil in een verplichte, jaarlijkse controle van de brandveiligheid van hun stallen. De controle moet het aantal stalbranden sterk gaan verminderen. Jaarlijks komen honderdduizenden dieren om bij branden die meestal ontstaan door kortsluiting.

In 2022 zijn ruim 130.000 dieren omgekomen bij stalbranden. Dit jaar telden dierenrechtenorganisaties al 28.000 slachtoffers. Vorige week stierven bij een stalbrand 3000 varkens in Reusel. En begin april overleden in Sint-Oedenrode 9000 varkens toen een stal in vlammen opging, schrijft het AD.

Maar de boeren en hun organisaties willen geen jaarlijkse keuring. Teveel gedoe.