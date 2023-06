Europese steur terug in Nederland: “Zeldzamer dan de reuzenpanda”

Er worden deze week 29 eenjarige Europese steuren uitgezet in de Biesbosch. De gigantische trekvis is sinds 1953 uitgestorven in Nederland, maar wordt opnieuw geïntroduceerd. “Hij hoort al 90 miljoen jaar bij ons gebied”, zegt Maarten Bruns van het Wereld Natuur Fonds.

De vissen zijn bijzonder omdat ze wel 100 jaar oud, vijf meter lang en 400 kilogram zwaar kunnen worden. In hun lange leven zwemmen ze door rivieren (zoetwater) naar de zee (zoutwater) en weer terug om zich voort te planten.

Reislustige steuren met een zendertje

"Als het lukt om een trekvis terug te laten komen, dan weet je dat het goed gaat met de rivier en daar hebben andere vissen ook profijt van", zegt Bruns. Na de uitzetting gaat het waarschijnlijk jaren duren voordat de vis zich weer laat zien. "De steur legt eitjes in de rivier en zwemt dan naar zee. Het kan wel 10 tot 15 jaar duren voordat de vis groot genoeg is om weer terug te keren naar de rivier om daar eitjes te leggen", legt Harald Schmidt van Diergaarde Blijdorp uit aan RTL Nieuws.

Er leven nog maar zo'n 700 Europese steuren in het wild. "De vis is nog zeldzamer dan de reuzenpanda. Het is belangrijk om hem terug te brengen omdat er heel veel vissen veel te snel achter elkaar uitsterven en daardoor komt de hele voedselketen in gevaar", aldus Schmidt. De locatie van de uitgezette vissen wordt getrackt via een piepklein zendertje. Gaat alles volgens plan, dan worden in de toekomst een half miljoen larven uitgezet in de Nederlandse rivieren.