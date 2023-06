Het wordt fantastisch weer: maak je op voor bijna 30 graden

We moesten er lang op wachten, maar nu lijkt het warme weer zijn weg naar ons land te hebben gevonden. Na een heerlijk weekend volgt een zo mogelijk nog lekkerdere week. Het kan bijna 30 graden worden.

Van maandag tot en met woensdag wordt het in het binnenland tot wel 24 graden, al blijft de wind uit het noorden en noordoosten waaien. "Hierdoor blijft het in het noorden en noordwesten koel voor de tijd van het jaar met 15 tot 19 graden. Op veel andere plaatsen is het ’s middags warm met 20 tot 24 graden”, aldus Weeronline.

En daar blijft het niet bij. Donderdag tikt het kwik op veel plaatsen de 25 graden aan en vrijdag wordt het nog weer warmer. In het weekend kan een groot deel van het land genieten van temperaturen rond de 27 graden. In het zuiden en oosten wordt het nog iets warmer. Volgens Weeronline is er zelfs 40 procent kans dat het lokaal 30 graden wordt.