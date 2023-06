Amerikaans stadje overspoeld door krekels: ‘Wegen en gebouwen zijn volledig bedekt’

Een ware insectenplaag ontvouwt zich in Elko, Nevada, waar miljoenen krekels de bewoners en de vegetatie teisteren. Videobeelden tonen hoe wegen en gebouwen bedekt zijn met een laag kruipende en springende mormonenkrekels die wel 8 centimeter lang kunnen worden.

“We voelen ons aangevallen”, vertelt Stephanie Garrett uit het 20.600 zielen tellende Elko aan CBS. “De hele weg krioelt. Ik krijg kippenvel. Zo walgelijk.” De vraatzuchtige monstertjes hebben zelfs de toegang tot het ziekenhuis geblokkeerd. “We gebruiken bladblazers om de ingang vrij te krijgen”, meldt Steve Burrows van het lokale ziekenhuis. “We hebben zelfs een tractor omgebouwd tot een soort ruimer, zodat we de insecten snel kunnen verplaatsen.”

Het is volgens entomoloog Jeff Knight niet de eerste keer dat zo'n grote zwerm mormonenkrekels neerstrijkt in het zuiden van Nevada. Na een natte winter of lente groeien ze in groten getale in Arizona, waarna ze naar het noorden migreren. In 2019 was de laatste grote plaag, het lijkt erop dat het elke 4 tot 6 jaar raak is.

De dieren brengen geen ziektes over en bijten niet. Wel kunnen ze volgens onderzoekers van de Universiteit van Nevada 'zorgen voor extra gronderosie, een verslechterde waterkwaliteit, minder voedingsstoffen in de grond en is er kans op schade aan gewassen en graslanden'.

Bekijk hier de miljoenen en miljoenen beestjes in actie: