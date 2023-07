Klimaatafspraken met grootste vervuilers schieten niet op

Er zit weinig schot in de klimaatafspraken die het kabinet wil maken met de twintig grootste CO2-uitstoters. Het kabinet wilde de onderhandelingen dit jaar al afronden, maar het blijft voorlopig bij een handvol intentieverklaringen.

Nog geen enkel bedrijf heeft een definitieve klimaatafspraak op papier staan met het kabinet. Een speciale adviescommissie die de afspraken met het bedrijfsleven moet beoordelen, heeft pas één beoogde afspraak kunnen beoordelen. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) na vragen van NU.nl.

De afspraken zijn een belangrijk onderdeel van de klimaataanpak in de industrie. Grote bedrijven zijn goed voor bijna een derde van de Nederlandse CO2-uitstoot en moeten in de komende jaren veel schoner worden. Door speciale 'maatwerkafspraken' te maken met de grootste uitstoters wil Adriaansens in één keer grote stappen zetten. Als deze bedrijven beloven hun uitstoot sneller terug te dringen, dan wil de overheid helpen met het aanleggen van de benodigde infrastructuur. Ook zijn er miljarden aan extra subsidies beschikbaar.