In de Middellandse Zee gebeurt een ramp van ongekende omvang

De temperatuur van het Middellandse Zeewater stijgt veel sneller dan deskundigen eerder berekenden. De gevolgen zijn ingrijpend. ‘Vergelijk het met een bosbrand, groter dan we in onze tijd ooit hebben gezien. Plus alle gevolgen daarvan.’

De Middellandse Zee als geheel warmt op, en er zijn in de zomer steeds vaker hittegolven in het water.Zeewater dat eenmaal door een hittegolf is opgewarmd, koelt vanwege de enorme hoeveelheid heel langzaam af.

Daardoor sterven planten en dieren, en worden vissen verdrongen door nieuwe soorten die vanuit warmere wateren komen.

‘De temperatuurstijging van de Middellandse Zee gaat drie tot zes keer zo snel als die van de oceanen’, zegt Joaquim Garrabou, leider van een groot onderzoek tegen het FD. ‘Er zijn twee dingen aan de hand. De Middellandse Zee als geheel warmt op. Daarnaast zijn er in de Middellandse Zee in de zomer steeds frequenter hittegolven in het water. Die jagen de temperatuurstijging verder aan.’

Alsof het allemaal nog niet genoeg is, komen ook invasieve soorten de Middellandse Zee binnen. Die komen uit de veel warmere Rode Zee en vinden de nieuwe temperatuur van de Middellandse Zee heel prettig.

‘Voor die invasieve soorten bestaat een snelweg richting de Middellandse Zee’, legt ecoloog Cebrian uit, ‘gemaakt door mensenhanden. Dat is het Suezkanaal.’ ‘De ergste invasieve soort van allemaal vind ik de bruine konijnvis. Die graast het landschap af en laat het volkomen kaal achter. Dan heb je dus geen onderwaterbos meer, maar een woestijn. Je hoeft geen expert te zijn om te zien wat de konijnvis teweegbrengt. Bij Griekenland, Turkije en Israël heeft deze vis stukken van de zeebodem veranderd in een maandlandschap en vissen die oorspronkelijk in die gebieden woonden, zijn vertrokken omdat er in dat kaalgegeten stuk zee niets meer voor ze is.’