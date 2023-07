Eindelijk afgekoeld? De hitte is niet ver weg

Misschien slaak je een zucht van verlichting nu het kwik weer ver onder de 30 graden is gezakt, maar juich niet te vroeg: volgens de meteorologen is de hitte niet ver weg. Bovendien is het ook vandaag plaatselijk alweer 26 graden.

Morgen kan het in het zuidoosten en oosten van het land boven de 30 graden worden, zegt Maurice Middendorp van Buienradar tegen RTL Nieuws. "Het kan daar ook erg benauwd aanvoelen. Maar wat vooral opvalt, zijn de flinke temperatuurverschillen die dag. Aan de kust wordt het niet warmer dan 22 graden. In het noordwesten kan misschien een spatje regen vallen in de ochtend."

In de nacht van dinsdag op woensdag kan het ook weer gaan onweren. Daarna koelt het weer wat af richting 21, 22 graden. Maar de liefhebber hoeft niet te vrezen, richting het weekend warmt het weer op. "Het is op heel veel plekken in Europa 30 graden of warmer, als de wind eventjes draait komt die hitte ook zo ons land binnen."

Middendorp: "Het is nog een beetje onzeker, maar mogelijk wordt het vrijdag en zaterdag weer boven de 30 graden. Hoe verder naar het zuidoosten, hoe groter de kans op die hitte."