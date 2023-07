Sloot in Amsterdamse Bos kleurt bordeauxrood vanwege purperbacterie

Het lijkt wel alsof het plaatselijke chemie- of wijnbedrijf alle sluizen open heeft gezet, maar de roodroze kleur van een sloot in het Amsterdamse Bos is een natuurlijk verschijnsel. De purper-zwavelbacterie is de oorzaak van het bijzondere schouwspel.

Net als blauwalg duikt de purperbacterie – ook wel roodalg genoemd – in de zomer op bij watertemperaturen boven de 15 graden, al komt de rode variant wel een stuk minder voor. De bacterie vermenigvuldigt zich explosief door een bepaalde verhouding van stikstofconcentraties en fosfaten in het water, in combinatie met de hoge temperatuur.

De anaerobe bacterie is vrij onschuldig, maar kan voor irritatie zorgen door de productie van zwavelgas. Ook ruikt het water en de directe omgeving hierdoor niet al te best. Het wordt dan ook afgeraden om te zwemmen in het bordeauxrode water, zowel voor mensen als voor honden.