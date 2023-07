Een paard dat alleen in de wei staat is doodongelukkig en gestrest

Paarden zijn van nature hele sociale dieren. Ze leven in kuddes en zijn veel liever samen dan alleen. In veel landen is het dan ook verboden om een paard alleen in een wei te laten lopen, in Nederland niet.

Uit onderzoek blijkt dat paarden zelfs doodongelukkig zijn in hun eentje en gestrest raken. Ze gaan ‘gestoord’ gedrag vertonen zoals agressie, of zwiepen met het hoofd, voortdurend ijsberen langs het hek of veelvuldig hinniken, schrijft NRC. "Een paard dat alleen staat, líjdt”, stelt dierwetenschapper Sarah Pesie (36) van Dier&Recht, in de krant.

Organisaties als Dier&Recht en de Dierenbescherming vinden dan ook dat het verboden moet worden om een paard alleen in de wei te zetten zonder de mogelijkheid tot in ieder geval 'snuffelcontact', waarbij een paard nog contact kan hebben met een paard in een andere wei. In Duitsland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Zwitserland is dat al zo.

"De kennis is er al heel lang", zegt Pesie. "Al in 2003 verscheen een rapport waarin duidelijk werd hoezeer paarden lijden onder een eenzaam verblijf. We zijn nu twintig jaar verder en het mag nog steeds. Als we het aan de sector overlaten, willen ze het weer een hele generatie de tijd geven om dingen rustig aan te kunnen passen. Het duurt langer en langer, en al die tijd lijden duizenden paarden daaronder. Het is in feite gewoon dierenmishandeling.”