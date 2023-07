In deze Amerikaanse stad is het zo heet dat mensen er tweedegraads brandwonden oplopen

De hittegolf in de VS blijft maar duren. Gisteren kondigde de National Weather Service een triest record aan: het was in de stad Phoenix al negentien dagen lang warmer dan 110 graden Fahrenheit oftewel 43,3 graden Celsius. Mensen lopen er tweedegraadsbrandwonden op door de hitte.

Het oude record dateert van 1974. Toen was het achttien dagen lang meer dan 110 graden Fahrenheit. De moessonregen die normaal voor verkoeling zorgt, blijft tot nu toe uit, terwijl een hogedrukgebied boven de regio blijft hangen. Ondertussen worden er ook 's nachts records verbroken: niet eerder was het negen dagen achter elkaar 's nachts warmer dan 32,2 graden.

Al honderden mensen zijn overleden door de hitte. De lokale ziekenhuizen hebben het druk met mensen die door de hitte in elkaar zijn gezakt op straat. Doordat het asfalt helemaal gloeiend heet is, lopen ze vervolgens tweedegraadsbrandwonden op.

Maar niet alleen in Phoenix, overal in het zuiden van de VS worden steden geteisterd door de hitte. Van Californië tot Florida, in totaal zijn er al meer dan 1500 hitterecords gesneuveld. In El Paso is het zelfs al 33 dagen warmer dan 37,7 graden, tien dagen langer dan het vorige record.

Het ergste is dat het einde nog niet in zicht is. Zolang het hogedrukgebied blijft hangen, blijft het heet. En wanneer het verder trekt, is niet duidelijk.