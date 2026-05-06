Landen met de hoogste lonen ter wereld. Staan wij in de top 10?

Nederland hoort bij de landen met de hoogste lonen ter wereld, maar staat meestal net buiten de absolute top 5 en rond plek 9–15 in internationale ranglijsten. In één bekende top‑10 haalt Nederland zelfs plek 9 met een gemiddeld maandsalaris van 3.494 dollar.

Landen met de hoogste lonen ter wereld

Onderstaande ranglijst is gebaseerd op recente internationale gegevens over gemiddelde bruto maandsalarissen in 2024/2025 (in Amerikaanse dollars).[

Rang Land Gemiddeld bruto maandsalaris* 1 Zwitserland ca. 8.100 dollar 2 Luxemburg ca. 6.600 dollar 3 Verenigde Staten ca. 6.400 dollar 4 Singapore ca. 5.000 dollar 5 IJsland ca. 4.000–4.500 dollar 6 Qatar ca. 4.000 dollar 7 Noorwegen ca. 3.800–4.200 dollar 8 Denemarken ca. 3.500 dollar 9 Verenigde Arabische Emiraten ca. 3.500 dollar 10 Nederland 3.494 dollar (≈ 3.214 euro)

*Bedragen afgerond, afhankelijk van bron, wisselkoers en jaar.

Andere recente ranglijsten komen tot ongeveer dezelfde kopgroep, maar plaatsen Nederland iets lager, rond de 14e plek met een gemiddeld bruto maandsalaris van 4.269 euro per maand. Dat verandert niets aan de hoofdconclusie: Nederland staat structureel in de hoogste regionen van de wereld, maar blijft qua salarisniveau achter bij absolute koplopers als Zwitserland en Luxemburg.

De ranglijst houdt geen rekening met de kosten van levensonderhoud in de diverse landen. Die zijn in Nederland over het algemeen lager dan in de andere landen op de lijst.