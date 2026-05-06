Landen met de hoogste lonen ter wereld. Staan wij in de top 10?

door Dirk Kruin
woensdag, 06 mei 2026 om 13:50
Nederland hoort bij de landen met de hoogste lonen ter wereld, maar staat meestal net buiten de absolute top 5 en rond plek 9–15 in internationale ranglijsten. In één bekende top‑10 haalt Nederland zelfs plek 9 met een gemiddeld maandsalaris van 3.494 dollar.

Landen met de hoogste lonen ter wereld

Onderstaande ranglijst is gebaseerd op recente internationale gegevens over gemiddelde bruto maandsalarissen in 2024/2025 (in Amerikaanse dollars).[
RangLandGemiddeld bruto maandsalaris*
1Zwitserlandca. 8.100 dollar 
2Luxemburgca. 6.600 dollar 
3Verenigde Statenca. 6.400 dollar 
4Singaporeca. 5.000 dollar 
5IJslandca. 4.000–4.500 dollar 
6Qatarca. 4.000 dollar 
7Noorwegenca. 3.800–4.200 dollar 
8Denemarkenca. 3.500 dollar 
9Verenigde Arabische Emiratenca. 3.500 dollar 
10Nederland3.494 dollar (≈ 3.214 euro) 
*Bedragen afgerond, afhankelijk van bron, wisselkoers en jaar.
Andere recente ranglijsten komen tot ongeveer dezelfde kopgroep, maar plaatsen Nederland iets lager, rond de 14e plek met een gemiddeld bruto maandsalaris van 4.269 euro per maand. Dat verandert niets aan de hoofdconclusie: Nederland staat structureel in de hoogste regionen van de wereld, maar blijft qua salarisniveau achter bij absolute koplopers als Zwitserland en Luxemburg.
De ranglijst houdt geen rekening met de kosten van levensonderhoud in de diverse landen. Die zijn in Nederland over het algemeen lager dan in de andere landen op de lijst.

