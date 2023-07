Krankzinnig Europees hagelrecord gebroken in Italië: Hoe ontstaan zulke enorme ijsballen?

De afgelopen week is het weer extreem onberekenbaar in Slovenië, Zwitserland en Oostenrijk. Maar de gigantische ijsballen die in Noord-Italië uit de lucht vallen, slaan alles. De grootste hagelsteen ooit gemeten in Europa is gevallen in de gemeente Azzano Decimo en heeft een breedte van 19 centimeter.

Het scheelde weinig of de Italiaanse hagelsteen brak het 13 jaar oude wereldrecord van 20 centimeter in het Amerikaanse South Dakota. Ter vergelijking: een tennisbal heeft een diameter van 7 centimeter en een professionele voetbal is 23 centimeter breed. Je zal zo'n hagelsteen maar op je hoofd krijgen. Honderden mensen zijn de afgelopen week gewond geraakt, voornamelijk door rondvliegend glas of door in paniek uit te glijden; huizen en auto's zijn kapotgeslagen.

“Met de vondst van gisternacht is het vorige record van 16 centimeter van vorige week alweer verbroken”, zegt directeur Pieter Groenemeijer van het European Severe Storms Laboratory (ESSL) tegen de NRC.

Middellandse zee is warmer dan normaal

De hagelstenen kunnen zo groot worden door de temperatuurverschillen tussen de warme, vochtige lucht die vanaf de Middellandse Zee opstijgt en de koude, hogere luchtlagen. Als de opwaartse luchtstroom erg sterk is, dan kunnen de hagelstenen lang blijven hangen in de atmosfeer en aangroeien tot enorme ijsklompen.

“De hagelbui was best wel schrikken”, vertelt Jeffrey van Son uit Sliedrecht. Hij kampeert op het moment aan het Gardameer. “Overdag was het lekker weer, maar in de avond werd het plots donker en begon het te hagelen. Het geluid op de tafels en daken van de enorme kletterende hagel klonk alsmaar harder. Gelukkig zijn we zelf ongedeerd. Maar alle auto’s hier op de camping zijn beschadigd.”