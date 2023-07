Urgenda: meer windmolens op land overbodig

Stop met het bouwen van windmolens op het vasteland, zeker als sprake is van weerstand bij omwonenden. Dat zegt Marjan Minnesma van klimaatorganisatie Urgenda tegen De Telegraaf.

De belangrijkste doelen voor windturbines op land zijn bereikt, meent Minnesma. Omwonenden die zich verzetten zoals in nu Twente, kunnen rekenen op begrip van de vrouw die de Nederlandse staat via de rechter dwong tot een strenger klimaatbeleid.

In totaal staat er in Nederland nu voor een vermogen van meer dan 6000 megawatt aan windmolens op land. Er zit nog voor 1159 megawatt aan windprojecten op land in de pijplijn.