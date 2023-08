Deze temperatuur is ideaal voor ons mensen (dus nee, zo koud is het niet nu)

We gaan nog liever met een smeulende bosbrand op de achtergrond bij 42 graden in de brandende zon op Rhodos zitten dan dat we nog langer de duistere druilerigheid in Nederland moeten meemaken. En toch: ons lichaam vaart wel bij die koele zomertemperaturen.

"In het menselijk paradijs is het 22 graden”, stelt professor emeritus Evert van de Vliert die onderzoek deed naar de effecten van seizoenen en klimaten, in De Telegraaf. "We hoeven dan niet te veel en niet te weinig kleren aan, waardoor het lichamelijk thermisch comfort optimaal is. Ons lichaam verliest geen energie om ons af te koelen of op te warmen. En om ons heen gedijen flora en fauna het beste bij die temperatuur, waarmee onze voedselvoorziening niet in gevaar komt.”

Zowel extreme hitte als extreme kou zijn niet goed voor de gezondheid. Het milde zeeklimaat hier is dus ideaal. Al maakt het wel uit hoeveel geld je hebt. Van de Vliert: "Zowel arme als rijke mensen houden van niet te koude en niet te warme omgevingen. Maar armere bevolkingen en individuen functioneren slechter bij meer koude- of hittestress.” De reden is simpel: ze hebben geen geld voor een airco en er is geen verkoelend zwembad in de buurt. Bij kou kunnen ze hun huis niet zo makkelijk verwarmen.