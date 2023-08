De top 10 natuurbestemmingen in Europa (volgens Booking.com)

De Sierra Nevada in Spanje, de Pyreneeën of de Noorse fjorden, ze zijn allemaal prachtig, maar niet zo mooi als het Tatra-gebergte, tenminste als je Booking.com moet geloven. Zakopane, een toeristisch stadje in het zuiden van Polen heeft de meeste aanbevelingen gekregen op de boekingssite. Je kunt er skiën in de winter en wandelen in de zomer.

Oost-Europa komt in het algemeen goed uit de bus. De hele top 5 bestaat uit Oost-Europese bestemmingen. Verder zien we de Alpen terug in de top 10 en Funchal, de hoofdstad van bloemeneiland Madeira.

Zoek je dus nog een mooie wandelbestemming, overweeg dan eens deze minder voor de hand liggende plekken: