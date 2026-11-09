Het Nationaal Cyber Security Centrum raadt je aan de USB-poort in de trein, het café of op het vliegveld alleen te gebruiken als het echt niet anders kan. Toch kennen we geen enkele reiziger die op deze manier is gehackt. Hoe bang moet je zijn met 5 procent batterij en je lader aan de openbare aansluiting?

Is opladen via een openbare USB-poort gevaarlijk?

Er is een risico, maar het is klein. Een USB-aansluiting levert stroom en kan ook gegevens uitwisselen. Dat maakt een gemanipuleerd oplaadpunt bruikbaar voor een aanval die juice jacking heet: de poort probeert dan software op je telefoon te zetten of bestanden te kopiëren.

Het NCSC schrijft dat aanvallers oplaadpunten zo kunnen aanpassen ‘dat kwaadaardige software wordt geïnstalleerd of dat gevoelige gegevens op het aangesloten apparaat automatisch worden gekopieerd’. De dienst noemt cafés, luchthavens en het openbaar vervoer.

Hoeveel mensen zijn al slachtoffer geworden?

Voor zover bekend niemand. De internationale beveiligingsorganisatie Global Cyber Alliance stelde in augustus 2026 dat er geen publiek bevestigde gevallen zijn van een gewone gebruiker die via een openbaar USB-laadpunt is gehackt. De Amerikaanse toezichthouder FCC vond in 2023 evenmin aanvallen in de praktijk, schrijft beveiligingsbedrijf Malwarebytes. Ook in Nederland zijn er geen aanwijzingen dat criminelen USB-poorten in treinen of bussen misbruiken.

Malwarebytes plaatst er wel een kanttekening bij: dat er geen gedocumenteerde aanvallen zijn, betekent niet dat het risico nul is.

Maak hier alleen gebruik van wanneer het strikt noodzakelijk is, via de USB-aansluiting kunnen namelijk gegevens worden uitgewisseld. - Nationaal Cyber Security Centrum

Beschermt mijn telefoon zichzelf niet?

Grotendeels wel. iPhones en Android-telefoons vragen tegenwoordig of je een aangesloten apparaat vertrouwt voordat het bij je bestanden kan. Onderzoekers van de Technische Universiteit Graz lieten in 2025 zien dat een nagemaakte lader die vraag kan omzeilen door zelf op ‘ja’ te drukken. Die aanval heet ChoiceJacking.

Apple en Google hebben hun software daarna aangepast, zodat je nu een code of vingerafdruk nodig hebt. Stel je updates uit, of werkt de fabrikant van je Android-toestel traag bij, dan mis je die bescherming mogelijk. Oplichters kiezen in de praktijk makkelijkere routes, zoals het nepstemverzoek waarmee ze je WhatsApp meelezen

Hoe laad je onderweg veilig op?

Neem je eigen stekker mee. Een gewoon stopcontact in de trein of op het vliegveld geeft alleen stroom, geen gegevens.

Een gewoon stopcontact in de trein of op het vliegveld geeft alleen stroom, geen gegevens. Gebruik een powerbank. Die laad je thuis op en dan heb je de openbare poort niet nodig.

Die laad je thuis op en dan heb je de openbare poort niet nodig. Zit je toch aan een USB-poort, kijk dan naar je scherm. Tik bij ‘Dit apparaat vertrouwen?’ of ‘Bestanden overzetten?’ op weigeren en kies, als je telefoon dat vraagt, alleen opladen.

Tik bij ‘Dit apparaat vertrouwen?’ of ‘Bestanden overzetten?’ op weigeren en kies, als je telefoon dat vraagt, alleen opladen. Overweeg een USB-datablokker. Dat is een klein tussenstuk van een paar euro dat de datalijnen afsluit, zodat alleen stroom doorkomt.

Dat is een klein tussenstuk van een paar euro dat de datalijnen afsluit, zodat alleen stroom doorkomt. Leen geen kabel van een vreemde. Ook een kabel kan gemanipuleerd zijn; een losse kabel die aan een laadpaal hangt dus ook.

Ook een kabel kan gemanipuleerd zijn; een losse kabel die aan een laadpaal hangt dus ook. Installeer updates. De bescherming tegen ChoiceJacking zit in de nieuwste versies van iOS en Android.

Heb je vorige week via de poort in de intercity of op Schiphol geladen, dan hoef je niets te doen. Wil je weten wat je telefoon nog meer met de omgeving deelt: de AIVD legde uit waarom je je telefoon niet zomaar aan je auto koppelt

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