De klimwereld reageert woedend op in de steek gelaten sherpa: hij stierf voor wereldrecord

De beelden van de tientallen bergbeklimmers die zonder scrupules over een zwaar gewonde sherpa heen stapten op de K2 in Pakistan, gingen de hele wereld over. Nu reageert ook de klimwereld: een beroemde Noorse klimster zou de man in de steek hebben gelaten, zodat ze haar wereldrecord kon vestigen.

De Noorse Kristin Harila was bezig met haar laatste piek van meer dan 8000 meter. Dan had ze alle veertien bergen van minimaal die hoogte beklommen in een recordtijd van drie maanden en een dag. 400 meter onder de top was de Pakistaanse sherpa Mohammed Hassan echter een stuk naar beneden gevallen en gewond geraakt. Harila en nog tientallen anderen stapten over hem heen zonder hulp te bieden.

De Oostenrijkse klimmers die de beelden maakten, zijn er kwaad over: "Er is maar één persoon bij hem terwijl verder iedereen over hem heen stapt om de top te bereiken", zei Flämig tegen de Oostenrijkse krant Standard. "Ze hebben niet geprobeerd hem te redden, terwijl er sherpa's en gidsen waren die iets konden doen."

Klimpartner Steindl zegt: "Dit zou in de Alpen ondenkbaar zijn. Hij is als een tweederangsmens behandeld. Als dit iemand uit het Westen was, zou hij onmiddellijk gered worden. Niemand voelde zich verantwoordelijk voor hem. Wat hier is gebeurd, is een schande. Er is een mens achtergelaten zodat er een record gebroken kon worden." Hassan zou zijn ingehuurd om touwen te bevestigen voor de klimmers, hoewel hij weinig ervaring had.

Wel reddingspoging

Kristin Harila reageert in The Telegraph: "We hebben anderhalf uur lang geprobeerd hem van zijn plek te tillen. Mijn cameraman is daarna nog een uur langer gebleven om hem te helpen. Hij is op geen enkel moment alleen gelaten." Maar redding was volgens haar onmogelijk. "En vergeet niet dat op een gevaarlijke berg boven de 8000 meter je overlevingsinstinct ook invloed heeft op je beslissingen."

Hoe dan ook, kan Harila tevreden zijn: ze heeft haar record, al is dat wel omstreden. Juist omdat ze gebruik maakte van sherpa's, maar ook van helikopters naar basiskampen zou haar record niet zoveel voorstellen.