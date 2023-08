Waarom je kat je zo lang aanstaart zonder met de ogen te knipperen

Er zijn verschillende redenen waarom een kat zijn baasje lang kan aanstaren zonder met de ogen te knipperen. Hier zijn enkele mogelijke verklaringen:

De kat wil je aandacht: Volgens Dr. Mikel Delgado, een specialist in kattengedrag bij Rover, kan jouw kat je aanstaren omdat hij zich verveelt of omdat hij gewend is om oogcontact te maken voordat er iets leuks gebeurt, zoals het krijgen van traktaties. De kat is nieuwsgierig of verrast: Als ze naar je kijken zonder te knipperen, zijn ze waarschijnlijk erg geïnteresseerd of verrast door een geluid dat je maakt of iets dat je doet, volgens Dr. Georgina Ushi Phillips, DVM bij Better With Cats. De kat voelt zich bedreigd: Probeer niet direct oogcontact te houden met je kat. “Een kat die kijkt zonder te knipperen kan proberen te domineren. Ik zou aanraden nooit een kat in de ogen te kijken, omdat dit kan leiden tot een vijandige confrontatie,” adviseerde Lucie Wilkins, een geregistreerde dierenartsassistent en kattenblogger van Kitty Cat Tree¹.

Het is belangrijk om op te merken dat katten niet zo vaak knipperen als mensen. Katten hebben iets dat een nictitating membraan heet, dat hen in staat stelt effectief te knipperen zonder hun oogleden te sluiten. Dit betekent dat het staren van een kat vaak intenser kan aanvoelen dan het in werkelijkheid is.

Als je kat je lang aanstaart, kun je proberen langzaam te knipperen om je kat kalm en veilig te laten voelen. “Om de blik van je kat te breken, sluit je ogen langzaam (wat we ‘langzaam knipperen’ noemen), wat een ontspannend gebaar is,” legde Dr. Delgado uit. “Je kat kan zelfs ‘langzaam terugknipperen’.” Over het algemeen is dit een zeer positief teken¹.