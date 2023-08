Rode Kruis vreest ‘seizoen vol cyclonen, overstromingen en levensbedreigende hitte’

De dodelijke combinatie van klimaatverandering en het natuurfenomeen El Niño dat weer de kop opsteekt, zorgt ervoor dat het Rode Kruis zich opmaakt voor een rampjaar. "Nu al verleent het Rode Kruis bovengemiddeld veel noodhulp na natuurrampen. En dit is waarschijnlijk nog maar het begin", stelt de hulporganisatie.

El Niño warmt het zeewater in de Stille Oceaan rondom de evenaar op. Dit heeft overal ter wereld effect op het weer. In Europa valt het relatief mee, maar ook in Zuid- en Midden-Europa zijn de gevolgen merkbaar. Op andere continenten zullen de temperaturen waarschijnlijk fors boven de gemiddelden uitstijgen, is er veel meer kans op droogte en zal de schade in de tientallen miljarden euro's lopen.

Rode kruis zet zich schrap

In sommige delen van Azië en Zuid-Amerika leidt het natuurverschijnsel juist tot meer wind en regen, waardoor de kans op overstromingen toeneemt. Het Rode Kruis zegt zich 'schrap te zetten' voor een 'seizoen vol cyclonen, overstromingen en levensbedreigende hitte'.

De piek van El Niño wordt in december verwacht. De internationale hulporganisatie hoopt dat de impact van het natuurgeweld op mensen en de economische schade mee gaan vallen, maar het Rode Kruis vreest het ergste. Ze maken zich op voor een rampjaar en verwachten de hulp uit te moeten breiden.

"In Europa zien we nu wat extreem weer doet: het kost mensenlevens, huizen zijn verwoest, de natuur staat letterlijk in brand", zegt Derk Segaar van het Rode Kruis tegen RTL Nieuws.