Nog nooit eerder vertoond: een giraf zonder stippen

Het is een raar gezicht: in een dierentuin in de Amerikaanse staat Tennessee is een giraf zonder stippen geboren. Het is zover bekend de enige giraf ter wereld zonder het kenmerkende vlekkenpatroon.

Het vrouwtje dat geboren is op 31 juli heeft een geheel bruine kleur. Nu kun je alleen nog aan de lange nek zien dat het om een giraf gaat. De Brights Zoo vertelt dat het jonge dier al ruim 1,80 meter is en goed verzorgd wordt door haar moeder en het dierentuinpersoneel.

Volgens de dierentuin is de giraf uniek in de wereld. Het is enorm zeldzaam dat er eentje geboren wordt zonder stippen, die dienen als camouflage in het wild. Maar dat is niet het enige waar ze goed voor zijn. De huid onder de vlekken heeft ook een systeem van bloedvaten waardoor de giraf zijn hitte kwijt kan. Iedere giraf heeft een uniek vlekkenpatroon, dat ze waarschijnlijk erven van hun moeder.

De Amerikaanse dierentuin hoopt dat de bijzondere geboorte helpt om aandacht te vragen voor de moeilijke situatie waarin de dieren zich bevinden. 's Werelds langste dier wordt bedreigd door fragmentatie van zijn habitat in Afrika en door illegale stroperij.

"De internationale aandacht voor onze stiploze baby-giraf heeft een hoognodige schijnwerper gezet op het behoud van de dieren", vertelt oprichter van Brights Zoo, Tony Bright, aan lokale nieuwszender WCYB. "Wildpopulaties gaan geruisloos richting uitsterven. In de afgelopen drie decennia is 40 procent van de wilde giraffen verdwenen."