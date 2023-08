Gratis reizen door Oostenrijk met de ‘Klimaticket’-tattoo

De Oostenrijkse klimaatminister Leonore Gewessler heeft een wel heel apart concept geïntroduceerd om mensen uit de auto en in de trein te krijgen. Onder de noemer 'Aktion geht unter die Haut' (Een actie die onder de huid kruipt) kunnen festivalgangers een vervoerspas als tatoeage laten zetten.

Wanneer je de tekst 'Klimaticket' op je huid laat boetseren, mag je een jaar lang gratis met de trein, bus, metro en tram door heel Oostenrijk. Zo'n OV-kaart vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 1000 euro. Mensen die ervoor kiezen om een permanent reclamebord voor het Klimaticket te worden, kunnen zich overdag tijdens festivals laten tatoeëren.

Niet iedereen in Oostenrijk is even enthousiast over de actie van Gewessler van de politieke partij Die Grünen. Critici beweren dat zij de jongere generaties inzet voor politieke doeleinden. De minister is zich van geen kwaad bewust, wil mensen minder afhankelijk maken van de auto en hoopt met acties als deze de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te behalen.