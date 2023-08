Sigarettenpeuk funest voor natuur

De politie moet mensen die een sigaret op straat uittrappen of op het strand weggooien, fors beboeten. Daarvoor pleiten een aantal milieuclubs, meldt het AD. De pakkans moet omhoog, vindt ook de politiebond. "We blijven het hier normaal vinden om een peuk op het strand of in zee te gooien. Dit moet écht stoppen." Het kabinet zegt een verbod op het sigarettenfilter te onderzoeken.

Het lijkt zo onschuldig: een sigarettenpeuk uit een rijdende auto gooien, of even snel uitdrukken in het zand. Maar niets is minder waar. "Een sigaret, of beter gezegd het filter, is puur plastic. Dat breekt nóóit meer af en blijft dus voor altijd in het milieu liggen", waarschuwt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Deskundigen spreken van het meest onderschatte milieuprobleem van deze tijd. Elk jaar komen 4,5 biljoen peuken in het milieu terecht, waarvan circa 7 miljard in de Nederlandse natuur.

De sigaret wordt daarom ook wel als "sluipmoordenaar van het milieu" gezien. Naast plastic bevatten de filters ‘een cocktail van giftige stoffen’: arseen (rattengif), lood, nicotine en pesticiden. Deze stoffen verstikken onze wateren, zorgen voor een vroege dood voor allerlei dieren en verspreiden zich door de hele voedselketen.