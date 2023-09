Boze Diederik Gommers doet aangifte tegen Chemours

Diederik Gommers en zijn gezin wonen in een riante woonboerderij onder de rook van chemiebedrijf Chemours. Ze hebben ook kippen en hadden een moestuin. Want: gezond eten is belangrijk, juist voor de drie kinderen. Maar nu blijkt dat Gommers zijn gezin met die keuze juist in gevaar heeft gebracht, vertelt hij aan het AD. ,,Het besef is doorgedrongen dat alles hier waarschijnlijk vervuild is. Ons water, de lucht, de grond waarop ik woon. Overal zit PFAS in.”

De eitjes aten ze altijd op. Want verser was er niet. ,,Onze appels brachten we altijd naar Culemborg, waar ze er appelsap van maakten. Heel leuk, in zo’n mooi pak. Daar waren we trots op. Maar nu denk ik: wat hebben we al die jaren gedaan?”

Want Zembla onthulde onlangs dat Chemours willens en wetens de omwonenden van de fabriek heeft vergiftigd. ,,Zembla heeft heel mooi uitgezocht dat het willens en wetens gebeurd is. Proefdieronderzoek gaf Chemours al vroeg informatie waaruit bleek dat die PFAS echt schadelijk kan zijn. Voor de lever bijvoorbeeld, voor de kans op sommige kankersoorten, je afweersysteem.”

,,Ik vind het echt misdadig. Voor mij is er geen verschil met criminelen. Die leidinggevenden lezen toch ook dat kinderen in ongezond water hebben gezwommen? En dan ga je gewoon weer naar je werk en krijg je bonussen omdat je winst maakt. Ik begrijp dat echt niet.”

Wat Gommers betreft, sluit Chemours vandaag. ,,De overheid zegt dat er dan claims kunnen komen. Ik zeg: jongens, je bent verantwoordelijk voor de omgeving, brengt je burgers in de problemen. Laten we eerst gewoon eens stoppen en dan kijken of en hoe we kunnen herstarten, op een veilige manier.”