Wat je (niet) wilt weten over kikkerbillen

Over de manier waarop kikkerbillen worden 'geoogst' doen akelige verhalen de ronde: de achterpoten zouden van het lijfje van de kikker worden afgescheurd of afgehakt. Die verhalen kloppen.

In Azië, waar de meeste kikkerbillen vandaan komen, worden de kikkers meestal levend gevangen met een net of een speer. Ze worden dan in zakken gestopt en naar de markt of de handelaar gebracht. Daar worden ze zonder verdoving doormidden gehakt of geknipt, zodat alleen de poten overblijven. De rest van het lichaam wordt weggegooid of gebruikt als voer voor andere dieren.

Veel kikkerbillen die in Europa te koop zijn of in restaurants op het menu staan komen uit Azië en komen meestal van bedrijven waar de kikkers met honderdduizenden worden vetgemest, voor ze door midden worden gehakt.

In Europa is het vangen van kikkers verboden.