Het wordt even nat en koud, maar de nazomer keert nog één keer terug

We krijgen de komende dagen vast een voorproefje van de herfst: het gaat flink regenen. Maar niet getreurd, zondag ziet het er een stuk beter uit en volgende week haalt het kwik opnieuw de 20 graden.

Vandaag is een kletsnatte dag. "Dat hebben te danken aan een actief regengebied dat zich uitstrekt van Noord-Spanje en helemaal richting Scandinavië trekt”, aldus Weeronline. Het wordt niet warmer dan 16 tot 18 graden.

Ook vrijdag trekken er buien over het land. "Tijdens de buien is plaatselijk kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De wind neemt gedurende de dag flink in kracht toe. Er staat een matige tot aan de noordwestkust harde zuidwestenwind, 4-7 Bft”, weet de weersite te melden.

Zaterdag begint het beter te worden. Er valt nog wel regen, maar de buien worden minder heftig. Zondag klaart het dan echt op. De zon komt weer tevoorschijn en het wordt warmer.

"In de nieuwe week doet de temperatuur er nog een schepje boven. Dagelijks stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden. De dagen verlopen droog en vaak zonovergoten en daarmee kunnen we zeker een paar dagen genieten van heerlijk nazomerweer”, besluit Weeronline.