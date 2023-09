‘Schoolvakanties moeten verplaatst als we naar Zuid-Europa blijven gaan’

De schoolvakanties moeten op de schop als we zonder angst voor extreem weer naar de Middellandse Zee willen blijven reizen. Dat zeggen verschillende topmannen uit de reiswereld in gesprek met De Telegraaf.

Het voor- en naseizoen zijn minder betrokken voor extreme hitte en bosbranden. De schoolvakanties lenen zich daar nu niet voor. "We zullen niet aan de discussie ontkomen", zegt voorman Frank Oostdam van reiskoepel ANVR. Hij noemt reisjaar 2023 een wake-upcall na alle berichtgeving over versjteerde vakanties door hittegolven, bosbranden en hagelbuien. Hier en daar gaan moraliserende stemmen op die vragen waarom reisbedrijven überhaupt nog vakanties aanbieden naar Spanje, Griekenland en Turkije. Tegelijk wil de consument juist massaal naar de geijkte landen.

Bovendien blijkt uit cijfers van het Calamiteitenfonds dat 2023 helemaal niet zo'n extreem jaar was. Tot nu toe werden veertien calamiteiten gerelateerd aan extreem weer genoteerd. Sinds 2010 waren er vier jaren waarin dat aantal hoger was. Wel sprong 2023 eruit qua vergoedingen voor het natuurgeweld. "Maar er valt geen conclusie te trekken dat er veel meer natuurgeweld is dan in het verleden", aldus directeur Erik Jan Reuver.