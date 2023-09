Bedwantsenplaag in Parijse metro’s, ziekenhuizen en bioscopen

De Franse hoofdstad Parijs zit in de maag met een uitdijende populatie bedwantsen. De bijtende insecten duiken nu niet alleen meer in woningen en hotelkamers op, maar ook in treinen, ziekenhuizen en bioscopen. Ze zijn erg moeilijk uit te roeien; de stad heeft daarom de hulp van de landelijke overheid ingeroepen.

Een machinist van metrolijn 8 heeft gisteren melding gedaan van de 'punaises du lit', schrijft Le Figaro. "De insecten leggen hun eitjes in de voering van bepaalde stoelen en overleven daar goed", zegt een woordvoerder van de vakbond voor spoorpersoneel tegen de krant. Op social media delen reizigers ondertussen beelden van rondtrippelende bedwantsen in de metro.

De dieren verstoppen zich doorgaans in de naden van een matras en voeden zich met het bloed van mensen en dieren. Ze kunnen geen ziektes overbrengen, maar hun beet veroorzaakt wel kleine, jeukende bultjes. Als je niet uitkijkt, kun je de beestjes na een vakantie in de koffer meenemen naar huis, met alle gevolgen van dien.

"Bedwantsen zijn al aangetroffen in scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen en uiteraard bij mensen thuis. De laatste tijd zijn de insecten ook vaker gesignaleerd in kantoorgebouwen", aldus desinfectie-expert Stéphane Bras.

De Olympische Spelen vinden volgende zomer plaats in parijs. Locoburgemeester Emmanuel Grégoire heeft premier Élisabeth Borne daarom om hulp gevraagd. Hij noemt de bedwantsen een probleem voor de volksgezondheid en wil dat het probleem voor de start van het sportevenement is opgelost. Ook is hij druk bezig om de Seine op te schonen. Parijs wil olympische zwemwedstrijden in de rivier houden, maar het water is nu nog te smerig.