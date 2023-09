Het blijft maar warm: Tot na het weekend temperaturen van 23 tot 26 graden

We duiken de herfstmaand oktober in, maar als je naar de weersvooruitzichten kijkt dan lijkt het nog volop zomer. Voor het weekend is rustig en aangenaam weer voorspeld, en maandag kan het kwik zelfs tot 26 graden stijgen in Limburg, meldt Weeronline.

Vandaag klaart het in de middag op. “Gedurende de middag breekt de zon vanuit het westen goed door en aan het eind van de middag wordt het overal droog. De temperatuur stijgt naar 20 graden in het noordwestelijk kustgebied en Zeeland tot 23 graden in de Achterhoek en delen van Limburg. In Utrecht, Den Haag en Amsterdam komt het kwik rond 21 graden uit’, schrijft het weerplatform.

Ook in het weekend is het, behoudens een spatje regen in de avond en nacht, droog met temperaturen van 20 tot 24 graden. “Een overwegend matige zuidwestenwind voert zachtere lucht aan: het wordt 20 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden in delen van Noord-Brabant en Limburg ”, voorspelt Weeronline.

Zondag en maandag gaat er nog een schepje bovenop. “De nieuwe week start zeer warm met maxima tussen 21 of 22 graden in het noorden en noordwesten tot 25 graden in het zuidoosten. In Limburg kan het mogelijk zelfs 26 graden worden. Hiermee is het zeer warm voor de tijd van het jaar. Middagwaarden rond 17 zijn gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Zonnig wordt het niet, want het weerbeeld bestaat uit wolkenvelden.”