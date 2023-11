Beren vallen steeds vaker mensen aan in Japan

Het aantal berenaanvallen in Japan is snel toegenomen omdat de dieren moeite hebben om voedsel te vinden in hun natuurlijke habitat, er zijn vooral te weinig beukennootjes.

Sinds april hebben beren 158 mensen gewond en twee gedood, wat het record van 2020 evenaart. Deskundigen schrijven de stijging van het aantal incidenten toe aan een combinatie van de overvloedige oogst van eikels en beukennoten vorig jaar, resulterend in meer berenwelpen, en het tekort aan voedsel dit jaar, waardoor beren vóór hun winterslaap naar bevolkte gebieden worden gedwongen.

Voorheen vonden ontmoetingen met beren meestal plaats wanneer mensen zich in het bos waagden of tijdens het wandelen, maar de grenzen tussen berenhabitats en ontvolkte dorpen zijn vervaagd, wat heeft geleid tot frequenter contact met mensen.

Sommige preventieve maatregelen, zoals het dragen van berenafschrikbellen, werken niet voldoende. Natuurbeschermers roepen op tot maatregelen om een adequate voedselvoorziening voor beren te garanderen, zoals het opzetten van veilige voederplaatsen om te voorkomen dat ze in bevolkte gebieden binnendringen.

De berenpopulatie in Japan is gestaag toegenomen, met alleen al in Hokkaido naar schatting 44.000 zwarte beren en ongeveer 11.700 Ussuri bruine beren. De recente golf van aanvallen heeft de herinneringen doen herleven aan de dodelijkste berenaanvallen in de geschiedenis van Japan, bekend als het Sankebetsu-incident, dat plaatsvond in 1915 en het leven eiste van zeven dorpelingen. Als reactie op de toename van het aantal berenaanvallen hebben de autoriteiten mensen geadviseerd om huishoudelijk voedselafval, dat beren kan aantrekken, op de juiste manier weg te gooien en ervoor te zorgen dat de deuren gesloten blijven.