AMSTERDAM (ANP) - Bij een woning aan de Harriët Freezerstraat in Amsterdam-Zuidoost is twee avonden achter elkaar een explosief afgegaan. Volgens een politiewoordvoerder is door de explosie van zaterdagavond de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond.

De politie onderzoekt de explosies, maar heeft vooralsnog geen verdachte in beeld.