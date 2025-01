Toernooizege geeft Sabalenka goed gevoel richting Australian Open

BRISBANE (ANP/RTR) - Tennisster Aryna Sabalenka werkt vol zelfvertrouwen toe naar de Australian Open, waar ze als titelverdedigster over een week begint. De Belarussische tennisster won het toernooi van Brisbane door in de finale de Russische verrassing Polina Koedermetova in drie sets te verslaan: 4-6 6-3 6-2.

Het betekende de achttiende titel voor de 26-jarige Sabalenka, die in Melbourne de eerste vrouw kan worden sinds de Zwitserse Martina Hingis die de Australian Open drie keer op rij wint. Hingis deed dat tussen 1997 en 1999. "Dit is een heel belangrijk toernooi voordat ik afreis naar Melbourne, ik ben superblij met deze titel", zei Sabalenka, die vorig jaar nog verliezend finaliste was in Brisbane en de wereldranglijst aanvoert.

Voor de 21-jarige Koedermetova, de jongere zus van voormalig top 10-speelster Veronika Koedermetova, was het haar eerste WTA-finale.