Waarom je kat er niks van leert als je hem straft (en het dus weer doet)

Je hoort het onmiskenbare geluid van klauwen op je mooie leren bank. Je snauwt, schreeuwt, spuit water en gooit misschien zelfs met een kussen. Het is allemaal zinloos, want uiteindelijk doet hij het weer. Je kat negeert je niet, zegt kattenexpert dr. Tony Buffington. Je kat weet gewoon niet hoe hij jouw negatieve versterking moet koppelen aan zijn gedrag. Dit komt doordat katten zijn geëvolueerd als solitaire jagers met weinig behoefte aan het lezen van sociale signalen, vooral die voor gedragsverandering. In hun pakket zit geen informatie hoe het gedrag te duiden van andere wezens, behalve van prooidieren.

"Hoe moet je kat in godsnaam weten dat je tegen hem schreeuwt, omdat je wilt dat hij stopt met aan de bank krabben?" zegt Buffington. Zonder het cognitieve vermogen om jouw uitbarsting te koppelen aan hun gekrab, zien katten alleen chaotische agressie. "Voor de kat ben je een gekke primaat die hem zonder reden aanvalt", zegt hij.

In plaats van de handeling te ontmoedigen, word je een object van angst. Bovendien raakt je kat gefrustreerd en uiteindelijk gestrest omdat je voortdurend natuurlijke katachtige activiteiten onderbreekt, zoals het harken van zijn klauwen of het springen op iets hoogs. "Katten worden ziek als ze hun natuurlijke gedrag willen uiten en dat niet kunnen," zegt hij, en zullen dat blijven doen als je niet in de buurt bent.

"De manier om een kat te trainen is via hun omgeving," zei Buffington. Plak bijvoorbeeld dubbelzijdig tape op de hoek van je bank of aluminiumfolie op het aanrecht. Plaats dan het nu aantrekkelijkere alternatief in de buurt: Een krabpaal bedekt met kattenkruid, of de geweldige kattenboom die je hebt gebouwd van afvalhout. Als je kat doet wat je wilt dat ze doet, beloon haar dan met een traktatie of genegenheid. "Je laat het huis zorgen voor de negatieve versterking, terwijl jij zorgt voor de positieve versterking," zei Buffington.