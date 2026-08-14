10 vreemde, maar heerlijke voedselcombinaties

Wie graag experimenteert in de keuken, hoeft niet altijd ingewikkeld te koken. Sommige onverwachte combinaties blijken verrassend goed te werken. Zo past de kruidige smaak van salami uitstekend bij romige pindakaas. En een snufje peper over watermeloen maakt het zoete fruit juist extra fris.

Ook aardbeien met Parmezaanse kaas zijn het proberen waard. Het zoete van de aardbei en het zoute, hartige van de kaas vullen elkaar mooi aan. Blauwe kaas met ananas werkt volgens kenners om een vergelijkbare reden: de smaken hebben opvallend veel gemeen.

stuk avocado in een glas chocolademelk. De avocado maakt de drank voller en romiger, zonder dat de chocoladesmaak verdwijnt. Chocolade en sojasaus vormen eveneens een verrassend duo. Het zout haalt de diepe smaak van cacao naar voren. Voor wie echt durft: doe eens eenDe avocado maakt de drank voller en romiger, zonder dat de chocoladesmaak verdwijnt. Chocolade en sojasaus vormen eveneens een verrassend duo. Het zout haalt de diepe smaak van cacao naar voren.

IJs met augurk klinkt misschien minder aantrekkelijk, maar het contrast tussen zoet, romig en zuur kan juist lekker zijn. Hetzelfde geldt voor spek met jam op brood: zout en zoet zijn al langer een gouden combinatie.

Een scheutje sinaasappelsap door de koffie geeft de drank een frisse toets en maakt hem minder bitter. Wie van zoet én zout houdt, kan ook witte chocolade met olijven proberen. De zilte olijf en de romige, zoete chocolade zorgen samen voor een uitgesproken smaakervaring.

Niet elke combinatie zal een blijver zijn. Maar juist daarom is proeven zo leuk: soms zit de beste smaak op de vreemdste plek.maak ee