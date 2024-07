De Gentse reuzenwaterlelies zijn groter dan ooit door een fout van een stagiair

De reuzenwaterlelies in de Plantentuin van de UGent zijn dit jaar groter dan ooit. Met een diameter van 2,6 meter, een meter meer dan normaal, breken ze alle records. De lelies zijn zo extreem uit de kluiten gewassen door een foutje van een overijverige stagiar.

Reuzenwaterlelies komen oorspronkelijk uit de stilstaande wateren van het Amazonegebied in Zuid-Amerika. Om te kiemen hebben de zaden een temperatuur van 30 graden Celsius nodig en moeten ze constant vochtig worden gehouden. In de Plantentuin van de UGent , onderdeel van het Gents Universiteitsmuseum (GUM), worden de planten daarom in een aquarium gekweekt.

Overijverige stagiair

De soort die in de Plantentuin wordt gekweekt, is de Victoria longwood hybrid, een kruising die bekendstaat om zijn grote bladeren met opstaande randen. De 2,6 meter wijde bladeren zijn een ware attractie en leveren spectaculaire beelden op.

En daar mogen we een Gentse stagiair voor bedanken die dit jaar aan het experimenteren is geslagen met verschillende meststoffen. “Een stagiair was iets te enthousiast”, zegt hoofdtuinier Herbert Evrard lachend tegen Het Nieuwsblad . “Hij mengde per ongeluk alle meststoffen, met dit dus als resultaat.”

Gratis entree

De reuzenwaterlelies lijken geen last te hebben gehad van het meststofincident. Ze zijn nu groter dan ooit. “De waterlelies zijn ook gezond,” zegt Evrard. “Misschien is dit voor ons een les, dat we de volgende jaren geen schrik hoeven te hebben om extra te mesten.”

Wie de reusachtige waterlelies met eigen ogen wil bewonderen, kan elke dag terecht in de Plantentuin. De serre is open van 9.30 tot 16.30 uur en een bezoek is gratis. “De komende weken zijn ideaal om een bezoekje te brengen, want nu zijn de lelies op hun top,” vertelt Evrard.