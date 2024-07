Wat is het beste moment om je tuinplanten water te geven (bij warm weer)

De komende dagen wordt het zinderend heet in ons doorgaans zo koude kikkerlandje. De zompige tuin verandert voor je het weet in een verdord geheel als je niet ingrijpt. Tijd dus om te sproeien, maar op welk moment is dat het effectiefst?

Het tijdstip en de hoeveelheid water die je doneert aan het stukje privénatuur bij je thuis maakt nogal een verschil. Er is één ding dat je in ieder geval niet moet doen, en dat is midden op de dag water geven. Onder de volle zon verdampt het water namelijk razendsnel. Daarnaast kunnen de waterdruppels op de bladeren zelfs als vergrootglas werken, waardoor ze verbranden.

Ga er dus op uit met de gieter of tuinslang op een koeler moment van de dag, wanneer de zon niet meer (zo fel) schijnt. Tussen zes en negen 's ochtends of na het avondeten werkt het beste. Je planten zullen je dankbaar zijn, want bij de hoge temperaturen van vandaag en de komende dagen hebben je tuinplanten veel meer water nodig. Ook kun je ze verwennen met extra schaduw door kwetsbare planten die de hele dag in de zon staan af en toe onder een parasol te zetten.