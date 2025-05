Deze uitvinding geeft koraalriffen een nieuwe kans, en dat kan niet snel genoeg gebeuren

Amerikaanse wetenschappers hebben een speciale gel gemaakt die kleine koraaldiertjes verleidt om zich te vestigen op plekken waar ze hard nodig zijn. En dat kan veel betekenen voor de gezondheid van koraalriffen.

De onderzoekers van de Universiteit van Californië ontdekten dat babykoralen kieskeurig zijn over waar ze zich settelen. Ze gebruiken hun 'neus' om de perfecte plek te vinden, op zoek naar bepaalde stoffen in het water die aangeven dat een plek gezond is. De nieuwe gel, SNAP-X gedoopt, bootst deze natuurlijke geuren na.

In experimenten met stromend water, zoals je dat ook op een rif vindt, kozen tot wel twintig (!) keer meer koraallarven voor oppervlakken met de gel dan voor onbehandelde plekken. De gel werkt ongeveer een maand lang, precies genoeg tijd om de kleine koraaldiertjes te lokken tijdens hun voortplantingsperiode.

Koraalriffen zijn in groot gevaar

Dit is belangrijker dan ooit. Door klimaatverandering hebben koraalriffen het zwaar. Als de aarde anderhalve graad opwarmt, zou wel 90 procent kunnen verdwijnen. Bij twee graden opwarming wordt dat zelfs 99 procent. En dat terwijl deze kleurrijke onderwatertuinen niet alleen prachtig zijn, maar ook ecosystemen herbergen die nergens anders op aarde te vinden zijn.

Tot nu toe is de gel alleen getest met één koraalsoort uit Hawaii. De wetenschappers denken wel dat hun uitvinding ook met andere soorten kan werken. Ze zijn zo enthousiast over de mogelijkheden dat ze een bedrijf hebben opgericht om de technologie verder te ontwikkelen.