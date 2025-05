NAVO-leiders willen botsingen op top vermijden en houden het kort

BRUSSEL (ANP) - De NAVO-leiders houden het op hun top in Den Haag kort, verwachten diplomaten. De Amerikaanse president Donald Trump - als hij inderdaad komt - en zijn 31 collega's vergaderen niet alleen maar een paar uur. Ze zijn ook zo zuinig mogelijk met de gezamenlijke conclusies die ze na afloop opsommen in een slotverklaring. Ze willen botsingen voorkomen en gaan meningsverschillen uit de weg.

Het zou volgens bronnen bij het bondgenootschap weleens "de kaalste slotverklaring in lange tijd" kunnen worden. Als zo'n opsomming van gezamenlijke conclusies van de top er überhaupt komt. De bijeenkomst van 32 leiders draait vooral om het afspreken van een veel hoger defensiebudget. Misschien kan het ook bij een verklaring over dat nieuwe doel voor defensie-uitgaven blijven, oppert een diplomaat.

De slotverklaringen van de laatste twee toppen waren uitzonderlijk lang. De Verenigde Staten onder Joe Biden en de meeste Europese bondgenoten waren het erg eens dat de NAVO aan de bak moest om de nieuwe Russische dreiging te pareren en Oekraïne te helpen en spraken dat uitvoerig uit. Nu de VS onder Trump juist toenadering tot Rusland zoeken, riskeren NAVO-landen volgens ingewijden ruzie als ze opnieuw gezamenlijke uitspraken daarover willen doen.

Meer geld voor defensie

"Trumps aandacht verslapt sowieso bij alles wat langer is dan een A4'tje", knipoogt een diplomaat. "En waarom zouden we ook? Alle conclusies van eerdere toppen staan overeind zolang we er niet van terugkomen."

NAVO-topman Mark Rutte zou zelf kunnen uitspreken dat Rusland nog altijd het grootste gevaar voor de alliantie is, oppert een bron. De VS zouden dat liever buiten de conclusies houden, om hun bemiddelingswerk tussen Moskou en Kyiv niet te schaden. Gevraagd naar de conclusies zei Rutte deze week dat hij "verwacht dat de top in Den Haag zich echt erg zal richten" op meer geld voor defensie. Hijzelf blijft benoemen wat de dreigingen zijn voor de NAVO, verzekerde hij.

Voor de defensieafspraak "zijn niet heel veel woorden nodig", zegt een bron. De toezegging om 3,5 procent van het bruto binnenlands product aan defensie te besteden en nog eens 1,5 procent aan uitgaven die ook defensie ten goede komen, zoals de versterking van bruggen waarover tanks naar het oosten kunnen, en dat is het dan wel. Mochten de NAVO-landen het nog niet eens kunnen worden over de termijnen of de controle voor die afspraak, dan kunnen die details ook nog later worden vastgelegd.