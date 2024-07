Deze vijf keukenmiddeltjes verzachten de jeuk van een muggenbult meteen

Ben jij ook zo'n magneet voor muggen ? Dan zul je ongetwijfeld last hebben van slapeloze nachten vol gezoem en de irritante, jeukende bulten die de vliegende bloedzuigertjes veroorzaken. Gelukkig zijn er enkele verrassende huis-, tuin-, en keukenmiddeltjes om de jeuk meteen te verzachten.

Heb je momenteel nog geen last van muggen in en om het huis? Gefeliciteerd! Lees dan hier wat je kunt doen om die gelukzalige staat te behouden. Hebben de muggen je inmiddels al gevonden? Dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk van die jeuk af voordat je jezelf helemaal openkrabt. Met deze huis-, tuin- en keukenmiddeltjes verzacht je de jeuk direct:

Basilicum

Basilicum, de redder in nood tegen muggenbulten. Deze plant bevat kamfer, wat je bult verkoelt. Scheur en plet een paar blaadjes, wrijf het op de beet en voilà, jeukverlichting. Het plantje haal je al voor twee euro bij de supermarkt, staat leuk op je aanrecht, ruikt lekker en is heel geschikt voor pastagerechten en salades.

IJsblokjes

Snel en makkelijk: houd een ijsblokje tegen de beet. Het ijs verdooft de zenuwuiteinden tijdelijk, waardoor de jeuk weggaat. Helaas komt de jeuk later terug, maar geen zorgen, ijsklontjes zijn onschadelijk en je kunt dit trucje gewoon blijven herhalen.

Citroen- en Limoensap

Dit middeltje kan eerst wat prikken als je het op de beet smeert, vooral als je hebt gekrabd. Pluspunt: vers limoen- en citroensap hebben antibacteriële eigenschappen, dus het voorkomt ook infecties. Gebruik dit echter alleen binnenshuis, want citroensap op je huid en zonlicht zijn geen goede combinatie.

Honing

Ja, het is plakkerig, maar honing werkt geweldig tegen ontstekingen en vermindert jeuk. Dit zoete keukenmiddeltje geeft de bult een kalmerend gevoel.

Bananenschil

Een banaan is multi-inzetbaar. De suikers in de binnenkant van de bananenschil helpen vocht uit de bult te halen. Wrijf de binnenkant van de schil over de bult en zeg dag tegen de jeuk.