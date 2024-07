China: NAVO moet geen confrontatie uitlokken over oorlog Oekraïne

BEIJING (ANP/AFP) - De NAVO moet geen "confrontatie uitlokken" met China over de banden die dat land onderhoudt met Rusland. Daarvoor heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gewaarschuwd. De NAVO-leiders, die bijeen zijn in Washington, zeiden dat ze zich zorgen maken over de Chinese betrokkenheid bij de Russische defensie-industrie.

"NAVO moet ophouden met het opkloppen van de zogenoemde Chinese bedreiging en met het uitlokken van confrontatie en rivaliteit, en zich meer inspannen voor vrede en veiligheid in de wereld", zegt de woordvoerder van de Chinese missie bij de Europese Unie. Volgens China is "bij iedereen bekend" dat China niet de aanstichter is van het conflict. "Het standpunt van China ten aanzien van Oekraïne is open en openhartig."

China zegt zich neutraal op te stellen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland en China hebben sinds de invasie wel de banden aangehaald, vooral op het gebied van handel. De Europese landen en de VS beschuldigen China ervan ook onderdelen te leveren voor de productie van wapens.