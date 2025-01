Dit bedrag geven we gemiddeld uit aan kleding

Een nieuw jasje, een paar schoentjes in de uitverkoop en toch ook nog maar een nieuwe spijkerbroek, Nederlanders shoppen wat af. En velen zullen bij zichzelf denken dat het eigenlijk wel een tandje minder kan.

Uit onderzoek van het CBS komt naar voren dat Nederlandse gezinnen jaarlijks gemiddeld 1393 euro uitgeven aan kleding en schoeisel. Dat is ongeveer 4,1 procent van hun totale uitgaven. Vrouwen besteden met 725 euro per jaar beduidend meer aan kleding dan mannen (413 euro). Dit verschil komt onder meer doordat vrouwen vaker kleding kopen en meer keuze hebben in kledingstukken. Ook de snelgroeiende kinderen zorgen voor flinke uitgaven aan kleding.

De coronaperiode bracht veranderingen in ons koopgedrag. De totale kledinguitgaven daalden, maar er was meer vraag naar comfortabele thuiskleding zoals sweaters en joggingbroeken. Bij herenkleding zagen we een daling van 18 procent, bij dameskleding was dit 8 procent. Deze daling is inmiddels weer rechtgetrokken. Maar kleding heeft niet alleen een financieel prijskaartje. De kledingindustrie behoort tot de meest vervuilende industrieën wereldwijd, door onder meer het waterverbruik bij katoenteelt, giftige verfstoffen en de enorme berg textielafval. Sommigen pleiten zelfs voor boetes voor mensen die fast fashion blijven kopen.

Hoe maken we betere keuzes? Hoewel één persoon het tij niet kan keren, kan iedereen bijdragen aan verbetering. Bewuster kledingkopen is daar een voorbeeld van. Hier volgen enkele concrete suggesties:

Prioriteer duurzaamheid

Koop liever enkele hoogwaardige stukken dan veel goedkope kleding. Natuurlijke materialen zoals katoen, linnen of wol zijn vaak duurzamer dan synthetische stoffen. Extra voordeel: ze dragen prettiger en ogen mooier.

Verken tweedehands opties

Vintage- en kringloopwinkels en apps zoals Vinted bieden duurzame en unieke kledingstukken. Vintage is bovendien trendy. Het is voordelig voor het milieu, je budget en je eigen stijlontwikkeling.

Verleng de levensduur

Een traditionele aanpak blijft waardevol: probeer kleding te herstellen of aan te passen in plaats van weg te gooien. Mogelijk creëer je zo iets nog mooiers.

Doorzie kortingsacties

Laat je niet verleiden door aanbiedingen als je iets niet echt nodig hebt. Vraag jezelf af of je het item ook zou kopen zonder korting. Bij twijfel: niet doen.

