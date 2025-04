Op deze druilerige donderdag kun je wel een opkikkertje gebruiken. Daarom beelden van Jet, het zonnetje in huis van de Saint Louis Zoo in Missouri. Het baby-olifantje werd in november geboren, maar was nu pas te zien voor het grote publiek.

Jet rent vrolijk in het rond zonder zijn moeder uit het oog te verliezen. Het leidt tot vertedering bij de toeschouwers.