Geniale chimpansee die Engels en Chinees kon is overleden op 49-jarige leeftijd

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
woensdag, 14 januari 2026 om 17:33
De beroemde chimpansee Ai, wereldwijd bekend om haar uitzonderlijke cognitieve vermogens, is op 49-jarige leeftijd overleden. Dat maakten Japanse onderzoekers van Kyoto University bekend. Ai stierf vrijdag aan meervoudig orgaanfalen en ouderdomsklachten.
Ai, haar naam betekent liefde in het Japans, verwierf faam doordat ze meer dan honderd Chinese karakters kon herkennen, het Engelse alfabet beheerste en ook Arabische cijfers van nul tot negen en elf verschillende kleuren kon onderscheiden. In experimenten koppelde ze abstracte symbolen moeiteloos aan concrete objecten. Zo koos ze bij het Chinese teken voor roze consequent het juiste kleurvlak en kon ze met vormen op een computerscherm een virtuele appel samenstellen.
De chimpansee speelde een hoofdrol in baanbrekend onderzoek naar waarneming, leren en geheugen bij primaten. Haar prestaties leidden tot talloze wetenschappelijke publicaties en leverden haar in de media de status van genie op.
Ai arriveerde in 1977 vanuit West-Afrika in Japan. In 2000 kreeg ze een zoon, Ayumu, wiens opvallende vaardigheden nieuw licht wierpen op kennisoverdracht tussen ouder en kind bij chimpansees.
Volgens het onderzoekscentrum van de universiteit heeft Ai geholpen “een experimenteel raamwerk te creëren voor het begrijpen van het chimpanseebrein en daarmee een cruciale basis gelegd voor inzichten in de evolutie van het menselijk denken". Ai stond bekend als nieuwsgierig en betrokken. “Ze liet ons voor het eerst de vele facetten van de chimpanseegeest zien.”
Bron: Science Alert

