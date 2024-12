De grootste ijsberg ter wereld is weer in beweging na tientallen jaren aan de grond te hebben gelegen op de zeebodem en recentelijk ter plekke te zijn rondgedraaid, zegt de British Antarctic Survey (BAS).

IJsberg A23a is momenteel de grootste ijsberg ter wereld, met een oppervlakte van bijna 4.000 vierkante kilometer. Ter vergelijking: dit is iets kleiner dan de provincie Gelderland, maar meer dan twee keer zo groot als de provincie Utrecht.

Naast zijn enorme oppervlakte heeft A23a een gemiddelde dikte van ongeveer 280 meter.

De mega-ijsberg A23a is losgekomen van zijn positie ten noorden van de South Orkney Islands en drijft nu rond in de Zuidelijke Oceaan, aldus wetenschappers.

"Het is spannend om te zien dat A23a weer in beweging is na perioden van vastzitten. We zijn benieuwd of hij dezelfde route zal nemen als de andere grote ijsbergen die voor Antarctica zijn afgekalfd. En nog belangrijker, wat voor invloed dit zal hebben op het lokale ecosysteem," zei dr. Andrew Meijers, oceanograaf bij de BAS.

Wetenschappers verwachten dat A23a zijn reis in de Zuidelijke Oceaan zal voortzetten door de Antarctische circumpolaire stroming te volgen, die het waarschijnlijk in de richting van het sub-Antarctische eiland South Georgia zal drijven. In dat gebied zal het op warmer water stuiten en naar verwachting in kleinere ijsbergen uiteenvallen en uiteindelijk smelten