Zeldzame nederlaag voor hockeysters tegen Argentinië

SANTIAGO DEL ESTERO (ANP) - De Nederlandse hockeysters hebben het jaar afgesloten met een zeldzame nederlaag in de Pro League. In Argentinië verloor de ploeg van bondscoach Raoul Ehren met 3-2 van het gastland.

Het is de eerste nederlaag van het hockeyelftal in zestien wedstrijden. De ploeg prolongeerde afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Parijs de titel.

Argentinië kwam op voorsprong via Zoë Diaz en nogmaals door Juana Castellaro. Oranje kwam twee keer terug, eerst door Fay van der Elst en de tweede keer door Mette Winter uit de rebound, na een strafcorner van Yibbi Jansen. Op de derde Argentijnse treffer van Maria Granatto vlak voor tijd had Oranje geen antwoord meer.

Nederland leidt nog in de stand van de Pro League voor China en België. De volgende wedstrijden zijn in februari.