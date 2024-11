Guur herfstweer op komst: hagel, regen en kans op gladheid

Het weer slaat om deze week. Vandaag komen er buien vanuit het noordwesten het land binnendrijven, soms met wat hagel. Vanaf morgen komt er veel regen uit de lucht vallen met plaatselijk natte sneeuw, en er is zelfs kans op gladheid later deze week. En tussen al dat natuurgeweld door laat de zon zich hier en daar ook nog even zien.

Hagelbuien en zonnestralen

De dag begint vandaag met een reeks buien, soms met hagel. Vooral het noorden en midden van het land krijgen ermee te maken. De temperatuur loopt van 3 graden in het (noord)oosten op tot een relatief milde 8 graden langs de kust. Landinwaarts waait een zachte westenwind, terwijl aan zee af en toe een stevige noordwestelijke bries staat.

In de middag nemen de buien langzaam af en wordt het op veel plekken droog. De westelijke wind blijft op de achtergrond en is slechts zwak tot matig, behalve in het Waddengebied, waar hij nog even flink doorzet. De middagtemperatuur blijft hangen rond de 8 graden.

Gure oostenwind

’s Avonds wordt het op de meeste plekken rustig en droog, op een enkele verdwaalde bui na. De temperatuur daalt in het noordoosten naar een barre 2 graden, terwijl het zuidwesten met 8 graden een stuk zachter blijft. Hier begint het tegen het einde van de avond te regenen. Die regen trekt in de nacht over het hele land, begeleid door een stevigere oostelijke wind.

De dinsdag belooft weinig goeds. Ons land bevindt zich op de grens tussen koude lucht uit het noorden en zachtere lucht in het zuiden. Dat betekent veel regen en – in de koudere gebieden – mogelijk wat natte sneeuw.

Veel regen en windstoten

De temperaturen schommelen sterk: in het noorden is het met 2 à 3 graden ronduit fris, terwijl het zuiden er met 9 à 10 graden nog genadig vanaf komt. De wind draait naar het oosten en waait zwak tot matig. In de avond kan het langs de kust flink tekeergaan, met een kans op zware windstoten.

Ook de rest van de week blijft het herfstweer de boventoon voeren. Woensdagochtend lijkt vooral langs de kust een stevige noordwestenwind voor opschudding te zorgen. De buien blijven komen, soms met hagel en (natte) sneeuw. Dus: haal die dikke jas maar alvast uit de kast en bereid je voor op een week vol guur herfstgeweld!